Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με αυτά, νεκρός δεν είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το φορτηγό -στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα- αλλά η συνοδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που ενεπλάκη λίγα λεπτά αργότερα.

Πρόκειται για το όχημα που κινούνται στο ρεύμα προς Ιωάννινα και παρέσυρε τον υπάλληλο της Εγνατίας Οδού που είχε πάει στο σημείο για να τοποθετήσει κώνους και να διαπιστώσει τι έχει συμβεί με το πρώτο τροχαίο. Το δεύτερο, λοιπόν αυτοκίνητο αφού χτύπησε τον υπάλληλο και τον πέταξε σε απόσταση αρκετών μέτρων με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, στη συνέχεια προσέκρουσε πάνω στο φορτηγό που ήταν ήδη ακινητοποιημένο.

Στο νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστας» μεταφέρθηκαν με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ οι δύο νεκροί, αλλά και δύο ακόμη ελαφρά τραυματίες. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:20 το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω έντονης χαλαζόπτωσης στο κομμάτι της Εγνατίας Οδό που βρίσκεται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα περίπου 1 χλμ. από τον κόμβο της Δωδώνης.