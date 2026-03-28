Η σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή αγγίζει πλέον και μια από τις πιο βαθιά ριζωμένες πασχαλινές παραδόσεις, με το ενδεχόμενο να διαταραχθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός να εξετάζεται πλέον σοβαρά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς ακόμη και το ακραίο σενάριο να μην φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα παραμένει στο τραπέζι, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, εκκλησιαστικοί παράγοντες επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διαδικασία στην ουσία της πίστης. Ιεράρχες, όπως ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, τονίζουν ότι «δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί», υπογραμμίζοντας πως το μήνυμα της Ανάστασης δεν εξαρτάται από τη φυσική μεταφορά του.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική διπλωματία δίνει μάχη δρόμου, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη συνέχιση της παράδοσης, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων. Όπως σημειώνεται, η Αθήνα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, «τρέχοντας» έναν απαιτητικό διπλωματικό μαραθώνιο, ώστε να διατηρηθεί αδιάλειπτη η μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης διευκρίνισε επίσης τη θεολογική διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι «όλοι μας λαμβάνουμε το Αγιο Φως μέσα από την αεικοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Αγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση».

Μιλώντας στο Status FM, εκτίμησε ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία μεταφοράς του στη χώρα μας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται θέμα για το εάν θα γίνει η τελετή αφής του στον Πανάγιο Τάφο». Όπως εξήγησε, οι θρησκευτικές τελετές στα Ιεροσόλυμα συνεχίζονται, έστω και με περιορισμένο αριθμό πιστών για λόγους ασφαλείας.

«Αχαρτογράφητη» η κατάσταση

Παράλληλα, οι επαφές με τις ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το Άγιο Φως. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως «αχαρτογράφητη», κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και στη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια μέχρι την τελευταία στιγμή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παραλαβή του Αγίου Φωτός από περιορισμένη αποστολή, με κυβερνητικό αεροσκάφος και παρουσία μόνο του Εξάρχου και ενός κυβερνητικού εκπροσώπου, πιθανότατα του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου. Εναλλακτικά, εξετάζεται η μεταφορά μέσω γειτονικών ασφαλών περιοχών, σε περίπτωση που ο εναέριος χώρος του Τελ Αβίβ δεν είναι διαθέσιμος.

Σε κάθε περίπτωση, το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων, με την αγιοταφική κοινότητα και τα χριστιανικά δόγματα να αναμένουν σαφείς οδηγίες από το Ισραήλ για τον τρόπο τέλεσης των Ιερών Ακολουθιών.