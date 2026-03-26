Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην μεταφερθεί φέτος το Άγιο Φως στην Ελλάδα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία.

Ο Μητροπολίτης ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα για την τέλεση της Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, υπογραμμίζοντας ότι οι θρησκευτικές τελετές συνεχίζονται κανονικά, έστω και με περιορισμένο αριθμό πιστών για λόγους ασφαλείας.

Η τελετή, με ιστορία αιώνων, πραγματοποιείται ανελλιπώς, ενώ η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα με αεροπορική πτήση καθιερώθηκε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, σημείωσε ότι ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, με το ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός να εκτιμάται πως βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων.

«Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

«Δεν είναι απαραίτητο για την Ανάσταση»

Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος τόνισε ότι, ακόμη και αν δεν φτάσει εγκαίρως το Άγιο Φως στη χώρα, αυτό δεν επηρεάζει τη σημασία της Ανάστασης για τους πιστούς.

Όπως εξήγησε, το Άγιο Φως αποτελεί σύμβολο του Χριστού και υπάρχει ήδη σε κάθε ναό, μέσω της ακοίμητης κανδήλας στην Αγία Τράπεζα.

«Το Άγιο Φως είναι ο ίδιος ο Χριστός, το φως της ζωής. Ακόμη κι αν δεν έχουμε την ευλογία την πρώτη ημέρα, θα έρθει κάποια στιγμή στον τόπο μας», υπογράμμισε.