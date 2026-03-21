Θρίλερ χαρακτηρίζεται η φετινή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα ενόψει Πάσχα, καθώς είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 έχουν καταρτιστεί τέσσερα σενάρια.

Το πρώτο περιλαμβάνει την αποστολή κυβερνητικού αεροσκάφους και το δεύτερο την αποστολή μεταγωγικού της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή.

Αν κανένα από τα παραπάνω δεν καταστεί εφικτό, τότε εξετάζονται ακόμη δύο.

Είτε, το Άγιο Φως θα φύγει οδικώς από τον Πανάγιο Τάφο προς την Ιορδανία και από εκεί με ειδική πτήση θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, είτε οδικώς θα πάει προς την Τάμπα της Αιγύπτου και από εκεί στην Ελλάδα μέσω ειδικής πτήσης,

Πηγές από το ΥΠΕΞ ξεκαθάρισαν πως πρόθεση είναι να έρθει οπωσδήποτε φέτος στην Ελλάδα.

Οποιαδήποτε τελική απόφαση όμως, αναμένεται να ληφθεί τις ημέρες του Πάσχα, καθώς ο πόλεμος είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση σύντομα.