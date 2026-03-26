Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο την Πέμπτη, όταν αυτοκίνητο βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια πολιτών που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, με στελέχη του Λιμενικού να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν στην ανάσυρση του οδηγού. Πρόκειται για άνδρα 67 ετών, ο οποίος δυστυχώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο τοπικό μέσο limnosreport.gr περιγράφοντας σκηνές αγωνίας, αναφέροντας πως ο οδηγός, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις όσων βρίσκονταν κοντά, δεν αντέδρασε καθόλου. Όπως σημειώνουν, δεν προέβη σε καμία κίνηση την κρίσιμη στιγμή, με αποτέλεσμα το όχημα να συνεχίσει την πορεία του μέχρι να βυθιστεί στο νερό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού προβλήματος υγείας του οδηγού που ενδέχεται να οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 67χρονου.