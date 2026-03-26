Ένα μακάβριο εύρημα ήρθε στο φως σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Κολυμπαρίου, στον Δήμο Πλατανιά, όταν ένας περιπατητής εντόπισε μια σορό σε προχωρημένη σήψη. Το πτώμα βρέθηκε στη βραχώδη ακτή κοντά στο χωριό Αφράτα και ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.



Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, οι οποίοι διαπίστωσαν πως πρόκειται για άνδρα, του οποίου η σορός ήταν σε τέτοιο βαθμό αλλοιωμένη που είχε σχεδόν αποσκελετωθεί. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση περισυλλογής από τα βράχια, η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.



Εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, με κύριο στόχο τη λήψη δείγματος DNA που θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του άγνωστου άνδρα. Παράλληλα με τη διαδικασία της ταυτοποίησης, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το αν η σορός εκβράστηκε από τη θάλασσα, καθώς και για τον ακριβή χρόνο θανάτου, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν ήδη παλαιότερες αναφορές για εξαφανίσεις στην ευρύτερη περιοχή.



Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.