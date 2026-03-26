Μια ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση απέσπασε το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς βρέθηκε ανάμεσα στους φιναλίστ του βραβείου «Originality Award» στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης της Παγκόσμιας Ένωσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 2026 (WMDA Global Meeting 2026), που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Μαδρίτη.

Μάλιστα η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» συγκαταλέχθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους οργανισμούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκπροσωπούν μεγάλα διεθνή αρχεία εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Η υποψηφιότητα του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» αφορούσε την πιο πρωτότυπη ιδέα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, με συνυποψήφιους οργανισμούς το «Gift of Life Marrow Registry» που βρίσκεται στις ΗΠΑ όπως και του «Matchis Foundation» που εδρεύει στην Ολλανδία.

Όπως έγινε γνωστό, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της υποψηφιότητας για το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» διαδραμάτισε η ταινία μικρού μήκους «Super story market», που δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη, και με μεγάλη ευαισθησία και ανθρωπιά αναδεικνύει τη διαδρομή ενός ασθενούς που αναζητά συμβατό δότη, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής.

Παράλληλα, ιδιαίτερη απήχηση είχε και η προβολή της καμπάνιας του Συλλόγου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Όπως αναφέρει το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» παρά τη μη κατάκτηση του βραβείου, η παρουσία και η υποψηφιότητα του στη διεθνή αυτή σκηνή αποτελεί ύψιστη τιμή και επιβεβαίωση του έργου του. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ήταν και το μοναδικό Κέντρων Δοτών, ανάμεσα στους υποψηφίους, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα και αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην χώρα μας.

Ταυτόχρονα συνεχίζει με αφοσίωση την αποστολή του, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αυξάνοντας τον αριθμό των εθελοντών δοτών και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.