Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το Πάσχα του 2026, όσον αφορά το συνολικό κόστος για μια τριμελή οικογένεια, ανάλογα με τον προορισμό. Τα ποσά για εισιτήρια μετ’ επιστροφής, μαζί με τη μεταφορά αυτοκινήτου, ξεκινούν από πιο προσιτά επίπεδα για κοντινές αποστάσεις και αυξάνονται αισθητά όσο μεγαλώνει η διάρκεια και η χιλιομετρική απόσταση του ταξιδιού.

Ενδεικτικά, η Κέρκυρα συγκαταλέγεται στις πιο οικονομικές επιλογές, ενώ η Τήνος κινείται σε μεσαία επίπεδα τιμών. Στον αντίποδα, προορισμοί όπως τα Χανιά και η Μυτιλήνη εμφανίζουν αυξημένο κόστος, με τη Ρόδο να καταγράφεται ως η ακριβότερη επιλογή μεταξύ των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Δείτε αναλυτικά:

Ραφήνα-Τήνος (μετ’ επιστροφής):

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

Σύνολο: 309,00€

Βόλος-Σκιάθος (μετ’ επιστροφής):

Σύνολο: 327,50€

Πειραιάς-Χανιά (μετ’ επιστροφής):

Σύνολο: 405,50€

Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα (μετ’ επιστροφής):

Σύνολο: 125,30€

Πειραιάς-Ρόδος (μετ’ επιστροφής):

Σύνολο: 741,00€

Πειραιάς-Μυτιλήνη (μετ’ επιστροφής):