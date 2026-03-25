Έφυγε από τη ζωή χτες, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Ιωάννης Χρ. Παπαχριστοδούλου, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού, που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας στα Δωδεκάνησα.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Ιωάννη Χ. Παπαχριστοδούλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Ιωάννη Χ. Παπαχριστοδούλου, εξαίρετου αρχαιολόγου και υποδειγματικού δημόσιου λειτουργού.

Ο Ιωάννης Παπαχριστοδούλου, μετά από τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εισήχθη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία διαγράφοντας μια λαμπρή και άκρως καρποφόρα σταδιοδρομία».

Η πορεία και το έργο του

«Ξεκινώντας από τις ανασκαφές στην τότε Δ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Αργολίδα, συνέχισε με τον ίδιο ζήλο στην Αττική, συμμετέχοντας στην αποκάλυψη τμήματος του Μακρού Τείχους.

Μετά από ένα συντομότατο πέρασμα από τις Κυκλάδες, γύρισε στην Ρόδο, την πατρίδα του, όπου θήτευσε ως επιμελητής, έφορος και, εντέλει, προϊστάμενος της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων, με την οποία και ταύτισε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του.

Άφησε μια λαμπρή κληρονομιά, που περιλαμβάνει ανασκαφές, εκθέσεις, συνεργασίες με πανεπιστήμια και αρχαιολογικές σχολές, ελληνικές και ξένες, και, ασφαλώς, τα πρώτα διαχρονικά μουσεία της Δωδεκανήσου, στο Καστελόριζο, τη Σύμη, την Αστυπάλαια και τη Λέρο.

Ένα πραγματικό έργο ζωής, που το πλαισίωσε με την ακαταπόνητη ερευνητική του δραστηριότητα, ιδίως στον τομέα της επιγραφικής, διοχετεύοντας την σε σημαντικές δημοσιεύσεις».

Το αποτύπωμα και το προσωπικό αντίο

«Ο Ιωάννης Παπαχριστοδούλου, ο Γιάννης για τους τόσους φίλους και συνεργάτες του, υπήρξε ένας ολοκληρωμένος και αφοσιωμένος επιστήμονας, αλλά και ένας ανήσυχος και ευαίσθητος πολίτης, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη δουλειά του και μόνιμη ανησυχία για τη διάχυσή της στην κοινωνία.

Προσωπικά, είχα την τύχη η πολυετής γνωριμία μας να εξελιχθεί σε στενή συνεργασία και σε ειλικρινή φιλία, αλλά και σε συμβουλές και συμπαράσταση που ο ίδιος μου προσέφερε απλόχερα.

Στην οικογένειά του και τους πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια»