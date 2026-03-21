Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου στη διασταύρωση Αρμένων Ρεθύμνου.

Αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ένας άνδρας, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε πατέρας και είχε συνεπιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, ενώ για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου τα δύο ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου.