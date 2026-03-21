Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου στα Χανιά και συγκεκριμένα στον κεντρικό δρόμο προς τις Στέρνες στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ιερέας -από άγνωστο προς το παρόν λόγο- εξετράπη της πορείας του και αφού έπεσε πάνω σε κάδους απορριμμάτων προσέκρουσε σε μαντρότοιχο σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν περίοικοι που ενημέρωσαν τις Αρχές. Διασώστες του ΕΚΑΒ ανέσυραν τον τραυματία ιερέα από τη θέση του οδηγού και έχοντας τις αισθήσεις του τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Αστυνομικοί της Τροχαίας που μετέβησαν στο σημείο ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα.