Η αντίστροφη μέτρηση για τις πασχαλινές διακοπές έχει ήδη ξεκινήσει για μαθητές και οικογένειες, καθώς το Πάσχα του 2026 έρχεται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.

Το 2026 η Κυριακή του Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου, ενώ η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου. Με βάση το σχολικό ημερολόγιο, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα διακόψουν τα μαθήματα για τις πασχαλινές διακοπές την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα απολαύσουν συνολικά 16 ημέρες διακοπών. Μετά την Κυριακή του Πάσχα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ούτε την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα η επιστροφή στα θρανία να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.