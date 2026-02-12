Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 12/2 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις 30 λεπτών σημειώνονται σε Αττική Οδό. Κίνηση στους δρόμους

Ειδικότερα στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα ξεκινάει σχεδόν από τον Ελαιώνα και φτάνει μέχρι τα Διυλιστήρια Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Προβλήματα παρουσιάζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη) τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο περισσότερο από το Μαρούσι ως το Ψυχικό και στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους ως το Χαλάνδρι ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

