Τεράστιο μποτιλιάρισμα υπάρχει στη λεωφόρος Ποσειδώνος μετά από τροχαία που σημειώθηκαν.

Μέχρι στιγμής, φαίνεται να μην υπήρξε καραμπόλα, αλλά να σημειώθηκαν τροχαία άσχετα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια.

Επίσης, καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

5′-10′ στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στην Περιφερειακή Υμηττού 10′-15′ από Παπάγου έως έξοδο για Καρέα.

