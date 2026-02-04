Σε ήπιους χειμερινούς ρυθμούς αναμένεται να κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, χωρίς ακραίες μεταβολές, αλλά με εναλλαγές που θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο παρά «βαρύ» χειμώνα.

Οι επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να κυλήσουν σε ήπιο και σχετικά θερμό μοτίβο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά.

Όπως προκύπτει από τις μετεωρολογικές αναλύσεις του, η πρώτη εβδομάδα θα είναι πιο «ενεργή» ως προς τις βροχοπτώσεις, κυρίως στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στη διέλευση διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία μεταφέρουν υγρές αέριες μάζες και προκαλούν αυξημένα φαινόμενα.

Αντίθετα, η δεύτερη εβδομάδα αναμένεται πιο ήρεμη υετολογικά, με τα φαινόμενα να περιορίζονται γεωγραφικά και να εμφανίζουν μικρότερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να κινούνται πάνω από τα κανονικά επίπεδα, και θα προχωρήσουν προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας ένα γενικά ήπιο και σταθερό χειμερινό σκηνικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook: «Η μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού: χειμώνας χωρίς… χειμωνιάτικες υπερβολές».

«Οι δύο επόμενες εβδομάδες φαίνεται να κινούνται σε σχετικά ήπιο καιρικό μοτίβο για την εποχή, με κοινό χαρακτηριστικό τις θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

«Ωστόσο, από πλευράς υετού διακρίνεται μια ουσιαστική διαφοροποίηση: η πρώτη εβδομάδα παρουσιάζει γενικευμένη τάση για περισσότερες βροχές στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, ενώ στη δεύτερη εβδομάδα τα φαινόμενα περιορίζονται περισσότερο γεωγραφικά και εμφανίζουν μεγαλύτερη αστάθεια ως προς την κατανομή τους», συμπληρώνει στην ανάρτησή του.