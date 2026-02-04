Επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 4/2 ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί , τοπικά θυελλώδεις στο Ιόνιο και τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη βόρεια χώρα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Μετά το μεσημέρι ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα και εμφανίζουν σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Από αργά το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τη βόρεια χώρα, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 2 έως 10-12, στην Ήπειρο από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο από 8 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 16-17, στα νησιά του Αιγαίου από 7 έως 15-16 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19-21 και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ, και τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι προοδευτικά σε ισχυρούς 6 μποφόρ και το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και το βράδυ έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά περιόδους οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν και είναι πολύ πιθανό να συνοδευτούν από καταιγίδες, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11-12 βαθμούς.