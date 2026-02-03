Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (3/2) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για λεωφορείο του ΟΑΣΘ που πήρε φωτιά στη Σίδνο.

Η φωτιά, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGΑ» επεκτάθηκε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα το λεωφορείο έχει καεί ολοσχερώς.

Πρόκειται για λεωφορείο το οποίο εκτελεί δρομολόγια του ΟΑΣΘ. Ο περιστατικό συνέβη στην έξοδο από την Εθνική Οδό για Σίνδο κοντά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.

Η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείο και επεκτάθηκε γρήγορα. Μέσα υπήρχαν τρεις επιβάτες ενώ ο οδηγός πρόλαβε και τους κατέβασε με ασφάλεια.

Το λεωφορείο κινείτο στην Εθνική Οδό, βγήκε στην έξοδο Κ20 για να πάει προς τη Σίνδο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός ειδοποιήθηκε ότι το λεωφορείο βγάζει καπνούς, και ο ίδιος στην συνέχεια το κινητοποίησε αμέσως.

Ο οδηγός μετέβη στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής για να δώσει κατάθεση.