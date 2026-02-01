Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Μεσαρά, για τον θάνατο του Γιάννη Ρουσανίδη από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο 33χρονος Γιάννης έχασε τη ζωή του στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ ψάρευε στις ΗΠΑ. Δούλευε για χρόνια στο εξωτερικό ως επαγγελματίας ψαράς και η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την οικογένεια, τους φίλους του αλλά και όλη την τοπική κοινωνία της Μεσαράς.

Βρισκόταν σε αλιευτικό σκάφος με έξι ακόμη άτομα όταν τους χτύπησε δυνατή καταιγίδα στη θάλασσα. Ο κακός καιρός στάθηκε μοιραίος και κανείς από τους επιβαίνοντες δεν σώθηκε.

Τα σωστικά συνεργεία προσπάθησαν να τους εντοπίσουν, όμως η φουρτουνιασμένη θάλασσα έκανε το έργο τους πολύ δύσκολο και οι ελπίδες για επιζώντες ήταν ελάχιστες.

Η οικογένειά του ζήτησε από τον κόσμο να τον θυμάται με μια προσευχή, λέγοντας πως ήταν περήφανος για την καταγωγή του και αγαπούσε πολύ τον τόπο του. Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη ζήτησε στο Κρήτη TV να μεταφερθεί το εξής μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».