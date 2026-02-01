Το σκληρό πρόσωπό της δείχνει σε πολλές περιοχές της χώρας η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σφυροκοπά τη χώρα από χτες, Σάββατο 31/1 το βράδυ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους πολίτες, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βροχοπτώσεις που εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Μέχρι στιγμής στην Αττική, η οποία δέχτηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ελεγχόμενη είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με το δεύτερο κύμα τις απογευματινές ώρες, σήμερα Κυριακή. Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και θα πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, μέχρι και αύριο Δευτέρα 2-2-2026.

Σημειώνεται ότι σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, μετά τη σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου χτες το μεσημέρι, από τον γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, υπό την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενώ για τις περιοχές που αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση («Red Code»).

«Red Code» για επτά περιοχές

Συνολικά έχουν εκδοθεί «Red Code» για επτά περιοχές, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Παράλληλα, εστάλησαν μηνύματα 112 χτες το βράδυ, σε Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Θεσσαλία, Ημαθία και Πιερία, τα οποία καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

SOS από την ΕΜΥ – Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/1 από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα προς το βράδυ.

γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

δ. Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.