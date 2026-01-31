Το 2025, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας σε όλη την Ελλάδα και άλλοι 332 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και για τις πολιτικές αντιδράσεις που αυτά έχουν προκαλέσει.

«Εμείς έχουμε κάνει μία έρευνα, την οποία δεν την αμφισβήτησε κανένας εδώ και τέσσερα χρόνια. Είναι η τέταρτη χρονιά την οποία διενεργούμε. Μετά το δυστύχημα λοιπόν, μετ’ επιτάσεως την αμφισβητεί η κυβέρνηση. Καταρχήν θέλω να πω ότι εμείς μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Είμαστε σαφείς ότι αυτό εντοπίζουμε, αυτό καταμετρούμε. Οι αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα είναι το 30 με 35% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτοί δεν καταγράφονται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε αυτή τη χώρα, ποιος θα καλύψει αυτούς τους ανθρώπους; Τους εργαζόμενους στα λατομεία, τους εργαζόμενους στη θάλασσα, τους εργαζόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, τους ανασφάλιστους; Όλες αυτές τις κατηγορίες λοιπόν εμείς τις εντάσσουμε εδώ. Ύστερα από πολλές διαιρέσεις και πολλές αφαιρέσεις καταλήγουμε σε έναν πάρα πολύ μικρό αριθμό από την Ανεξάρτητη Αρχή».

Απαντώντας στα όσα έχουν αναφερθεί για το όνομά του, όπως για παράδειγμα ότι είναι στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε:

«Η δολοφονία χαρακτήρα είναι μία πρακτική όταν δεν έχουμε επιχειρήματα να αντιπαρατεθούμε στον δημόσιο διάλογο ή όταν δεν σεβόμαστε τον θεσμικό ρόλο ανθρώπων και καταστάσεων. Θέλω να πω ότι ο δικός μας ο ρόλος είναι αυτός, η πρόταση, η συνεργασία με τις αρχές. Αποστείλαμε όλες τις προτάσεις μας πρώτα στο Υπουργείο Εργασίας και μετά στα κόμματα για να συμπεριληφθούν στον νόμο της κυρίας Κεραμέως. Συμπεριελήφθη μισή πρόταση από τις δεκάδες που στείλαμε. Κάποια κόμματα αποφάσισαν να συμπεριλάβουν μέρος των προτάσεών μας στο πρόγραμμά τους. Λοιπόν, εγώ συνομίλησα με την κυρία Κωνσταντοπούλου προχθές και της ζήτησα ένα πιστοποιητικό ότι δεν είμαι μέλος του κόμματός της. Όπως το ίδιο έχω κάνει και με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, φτιάχνω τον φάκελό μου λοιπόν για να τον έχω έτοιμο».