Απογειώθηκε πριν από λίγο από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της ΠΑ με προορισμό τη Ρουμανία, για τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Πριν λίγη ώρα, έφθασαν στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες από το φριχτό τροχαίο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.