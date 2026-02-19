Απρόοπτη τροπή πήρε ζωντανή μετάδοση γνωστής streamer στην Κίνα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όταν το φίλτρο ομορφιάς που χρησιμοποιούσε απενεργοποιήθηκε αιφνιδίως, εκθέτοντας -έστω και για λίγα δευτερόλεπτα- το πραγματικό της πρόσωπο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τα ψηφιακά πρότυπα ομορφιάς και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί περιεχομένου.

Στα σχετικά αποσπάσματα, η influencer εμφανίζεται να πραγματοποιεί μια συνηθισμένη live μετάδοση, όταν το φίλτρο αρχίζει ξαφνικά να «κολλάει». Η αλλαγή είναι εμφανής: η αψεγάδιαστη επιδερμίδα αντικαθίσταται από τη φυσική υφή και έναν πιο θερμό τόνο δέρματος, τα μάτια δείχνουν μικρότερα και τα χαρακτηριστικά λιγότερο τονισμένα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το φίλτρο επανενεργοποιείται, επαναφέροντας την επεξεργασμένη εικόνα με μεγαλύτερα μάτια και πιο έντονα περιγράμματα.

Η ίδια διατηρεί την ψυχραιμία της, συνεχίζοντας κανονικά τη μετάδοση χωρίς να σχολιάσει το τεχνικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που διακινήθηκαν σε πλατφόρμες όπως το X και το Instagram, η streamer φέρεται να έχασε περίπου 140.000 ακόλουθους μέσα σε λίγη ώρα μετά το συμβάν, σύμφωνα με το indiatoday.

Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό σχολίων. «Είναι όμορφη και χωρίς φίλτρο. Γιατί χρησιμοποίησε φίλτρο;», έγραψε ένας χρήστης του Instagram. Άλλος σχολίασε με δόση ειρωνείας: «Δεν είναι δυνατόν, αυτή είναι η γειτόνισσά μου! Είναι πανέμορφη, αλλά μην ξεγελιέστε. Έχω δει το πρόσωπό της το πρωί, πιστέψτε με».