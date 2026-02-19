Συγκινητική είναι η ανάρτηση μιας γυναίκας με καταγωγή από την Ελασσόνα Λάρισας που ζει στη Θεσσαλονίκη, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της ως δότρια μυελού των οστών.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρει και το onalrissa.gr, χάρισε ζωή με την πράξη της που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, σε έναν συνάνθρωπό μας. «Αν κάποιος το σκέφτεται, ας κάνει το βήμα. Είναι απλό, ασφαλές και βαθιά ανθρώπινο», τονίζει η ίδια.

Η ανάρτησή της

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή μάς καλεί να κάνουμε κάτι απλό, αλλά με δύναμη που δεν φανταζόμαστε. Μια τέτοια στιγμή ήρθε για μένα τον περασμένο Ιούλιο, όταν δέχθηκα ένα τηλεφώνημα στο οποίο με ενημέρωναν ότι είμαι συμβατή με κάποιον που χρειάζεται δωρεά μυελού των οστών — και ομολογώ πως εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια συγκίνηση που δεν μπορώ εύκολα να περιγράψω. Ήταν σαν για έναν ανεξήγητο λόγο να έπρεπε να γίνει αυτή η σύνδεση, αυτή η πρόσκληση.

Δεν γνωρίζω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο προορίζεται η δωρεά· δεν ξέρω την ιστορία του. Ξέρω μόνο ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που περίμενε μια ακόμη ευκαιρία για τη ζωή.

Θέλω να μοιραστώ κάτι σημαντικό και τη δική μου προσωπική εμπειρία: η διαδικασία της δωρεάς είναι απολύτως ασφαλής, ανώδυνη και πολύ πιο απλή απ’ όσο πιστεύουμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται όπως μια απλή αιμοδοσία, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει κίνδυνος — μόνο η πρόθεση να βοηθήσουμε.

Για εμάς είναι απλώς λίγες ώρες από τον χρόνο μας. Για κάποιον άλλον όμως μπορεί να είναι η ευκαιρία να συνεχίσει τη ζωή του, να δει τους ανθρώπους του, να ελπίσει ξανά.

Αν κάποιος το σκέφτεται, ας κάνει το βήμα. Είναι απλό, ασφαλές και βαθιά ανθρώπινο.

Ίσως κάπου, κάποτε, να γίνετε κι εσείς η αιτία που κάποιος θα έχει ξανά μια ευκαιρία. Σήμερα εγώ, αύριο ίσως εσύ. Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών. Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή! Περισσότερες πληροφορίες στο Όραμα Ελπίδας».