Τα ξημερώματα της Πέμπτης στήθηκε στη Γαύδο μια αγωνιώδης επιχείρηση για να σωθεί ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών.

Το μωράκι παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας και, από το βράδυ της Τετάρτης, η οικογένειά του, η γιατρός του νησιού και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονταν σε διαρκή συνεννόηση, ώστε να οργανωθεί η επείγουσα αεροδιακομιδή του στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Tο μωρό μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί είναι ενήμεροι προκειμένου να του παράσχουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα.