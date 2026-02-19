Όλο και περισσότερες γίνονται οι καταγγελίες πολιτών που αφορούν το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και βλέπουν το «φως» μετά τον θάνατο του μοντέρ, Κώστα Κοσμίδη, τον οποίο έδιωξαν με ισχαιμικό επεισόδιο και τελικά ξεψύχησε στον δρόμο.

Η κ. Ευγενία μίλησε το πρωί της Πέμπτης 19/2 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την περιπέτεια της υγείας της και πώς την αντιμετώπισαν.

«Δεν μου είπαν να πάω στο νοσοκομείο αλλά να μείνω σπίτι μου και να περιμένω πώς θα εξελιχθούν τα συμπτώματα»

«Μένω τα τελευταία δύο χρόνια στη Σαλαμίνα. Έχω επισκεφθεί αρκετές φορές το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, αλλά ήμουν άρρωστη και επισκέφθηκα το Κέντρο Υγείας την Κυριακή. Πήγα εκεί, με ακροάστηκαν, μου έδωσαν ένα χαρτάκι να πάω να πάρω το τεστ κορωνοϊού, να κάνω εγώ ως ασθενής, γυρνάω πίσω και μου λέει ο γιατρός αυτός που ήταν εκεί ότι: “Κυρία μου δεν έχετε τίποτα, το τεστ αρνητικό, ούτε ακροαστικά έχετε, απλά ξεκινάτε μια ίωση. Πηγαίνετε σπίτι σας και περιμένετε να δείτε τα συμπτώματα πώς θα εξελιχθούν”. Εγώ απόρησα. Τα συμπτώματά μου χειροτέρεψαν. Ώσπου την άλλη μέρα παίρνω τη δική μου πνευμονολόγο, μου δίνει δύο κουτιά αντιβίωση, ρινικό σπρέι, εισπνοές και η διάγνωση ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Δεν μου είπαν να πάω στο νοσοκομείο αλλά να μείνω σπίτι μου και να περιμένω πώς θα εξελιχθούν τα συμπτώματα. Ήταν ειδικευόμενος ο γιατρός. Πήγα Κυριακή στις 7:30 ώρα», είπε αρχικά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω πάει, έχω πάει τέσσερις-πέντε φορές και η μεταχείρισή τους δεν είναι καλή. Μια φορά έπεσα στο σπίτι μου και έπαθα θλάση στα πλευρά, πήγα στο Κέντρο Υγείας, και με το δάχτυλό του ο άνθρωπος με εξέτασε στα πλευρά και του λέω: «Γιατρέ, τι θα μου δώσετε;» και μου λέει: «Θα σου δώσω ένα φάρμακο αλλά θα είσαι κάπως». Τι εννοούσε με το «κάπως»;» συμπλήρωσε η κα Ευγενία.

Ακόμη μία γυναίκα, η κα Αναστασία μίλησε επίσης στην εκπομπή για περιστατικό που συνέβη στο ίδιο Κέντρο Υγείας.

«Δεν είχαν ένα ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε και έναν ορό αντιτετανικό»

«Πριν δύο-τρεις μήνες έπεσα από δυόμισι μέτρα ύψος. Στο Κέντρο Υγείας πήγα, με υποδέχτηκαν καλά, εγώ έχω αντίθετη άποψη για τους γιατρούς γιατί με βοήθησαν, έτρεξαν απάνω μου να με περιποιηθούν, γιατί είχα πέσει επάνω σε ένα σίδερο και αιμορραγούσε ο γλουτός, αλλά δεν είχαν ένα ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε και έναν ορό αντιτετανικό. Εγώ δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Σαλαμίνας, στην Καλλιθέα μένω, αλλά αρκετό καιρό πάω και Σαλαμίνα. Νιώθουμε απροστάτευτοι γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε επείγον περιστατικό. Το αποτέλεσμα είναι να τρέχουμε όλοι στις πρώτες βοήθειες εκεί και μετά να μας στέλνουν στα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν τα μηχανήματα να μας αντιμετωπίσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 2,5 ώρες να φτάσω στο Θριάσιο ενώ αιμορραγούσα και να μπορέσω να με κοιτάξουν οι γιατροί. Ένα πέσιμο είναι όπως ένα τροχαίο. Μπορεί τα όργανα μέσα να μετακινηθούν και να υπάρξει κάποια εσωτερική αιμορραγία. Με πήγαν τα παιδιά μου, δεν πήγα με ασθενοφόρο, δεν υπήρχε», πρόσθεσε.