Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι το Ιράν θα ήταν «πολύ σοφό» να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ, εν μέσω αναφορών ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να ελπίζει σε διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τα σχόλιά της έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ μετακινούν ένα δεύτερο πολεμικό πλοίο στην περιοχή και μια μέρα μετά την αναφορά προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει επιλογές επίθεσης με συμβούλους του και ότι μια αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και το Σάββατο. Το περασμένο καλοκαίρι, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση σχετικά με το αν θα επιτεθεί και οι συνεχιζόμενες συνομιλίες περιγράφονται ως ρευστές, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Η Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια επίθεση κατά του Ιράν». Αναφέρθηκε στις αμερικανικές επιθέσεις τον Ιούνιο, προσθέτοντας: «Θα ήταν πολύ σοφό το Ιράν να συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του».

Αν και δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί καμία σημαντική πρόοδος από τις έμμεσες συνομιλίες της Τρίτης στη Γενεύη, και οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το Ιράν δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» που θα πλαισιώσουν τις προσπάθειες για την επίλυση της διαμάχης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι «επιτεύχθηκε πρόοδος» και ο Μπαντρ Αλμπουσαΐντ, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος μεσολαβεί στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «ολοκληρώθηκαν με ικανοποιητική πρόοδο» όσον αφορά τους κοινούς στόχους και τα τεχνικά ζητήματα.

Όταν ρωτήθηκε για τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να έχουν «μεγάλες διαφορές» σε ορισμένα βασικά ζητήματα. «Νομίζω ότι ακούσατε χθες από την κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών ότι σημειώθηκε μια μικρή πρόοδος, αλλά εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ σε ορισμένα θέματα», δήλωσε η Λίβιτ. «Πιστεύω ότι οι Ιρανοί αναμένεται να επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες δύο εβδομάδες, και έτσι ο πρόεδρος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης».

Η Λίβιτ αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στην απόφαση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» για την επίλυση της διαμάχης τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θέλει να επικεντρώσει τις συζητήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα και στην πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων, ενώ η Ουάσιγκτον είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήθελε η ανάπτυξη πυραύλων από το Ιράν να αποτελεί μέρος των συνομιλιών.

Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους υποψιάζονται ότι το Ιράν προχωρά προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, κάτι που η Τεχεράνη πάντα αρνείται.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στα ύδατα κοντά στο Ιράν, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία οχυρώνει ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το BBC Verify επιβεβαίωσε τη θέση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln – εξοπλισμένου με αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη – κοντά στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν επίσης στείλει το USS Gerald R Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται να φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αναμένεται να βρίσκονται στη θέση τους μέχρι τα μέσα Μαρτίου, όπως δήλωσαν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος στο CBS.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δημοσίευσε την Τρίτη στο X μια εικόνα του Ford που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στο βυθό του ωκεανού.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει συνεχώς ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Φυσικά, ένα πολεμικό πλοίο είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι στρατιωτικού εξοπλισμού», ανέφερε η ανάρτηση του Χαμενεΐ.

«Ωστόσο, πιο επικίνδυνο από αυτό το πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να στείλει αυτό το πολεμικό πλοίο στον βυθό της θάλασσας».

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να προκαθορίσουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και είπε ότι αυτό θα ήταν «λάθος και ανόητο».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανταποκρίθηκε στην ενίσχυση των ΗΠΑ ξεκινώντας μια ναυτική άσκηση στο Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στον Κόλπο.

