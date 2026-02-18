Το Ιράν επιταχύνει τις προσπάθειες θωράκισης των ευαίσθητων στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεών του, την ώρα που οι σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες και η απειλή στρατιωτικής δράσης πλανάται πάνω από την περιοχή.

Σύμφωνα με πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, η Τεχεράνη έχει κατασκευάσει ένα «τσιμεντένιο σεντόνι» πάνω από νέα εγκατάσταση στο στρατιωτικό συγκρότημα Πάρτσιν, την οποία έχει καλύψει με χώμα, καθιστώντας την ουσιαστικά αόρατη από αέρος. Η περιοχή είχε φέρεται δεχθεί ισραηλινό πλήγμα τον Οκτώβριο του 2024, ενώ δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών τη συνδέουν εδώ και χρόνια με δοκιμές σχετικές με πυρηνικά όπλα – κατηγορίες που το Ιράν συνεχίζει να απορρίπτει.

Ειδικοί του Institute for Science and International Security (ISIS) κάνουν λόγο για ένα «σκυρόδετο σαρκοφάγο» γύρω από τη νεόδμητη εγκατάσταση Taleghan 2, στο εσωτερικό της οποίας δορυφορικά ευρήματα δείχνουν μια μεγάλη κυλινδρική κατασκευή, πιθανόν θάλαμο υψηλών εκρηκτικών – κρίσιμο εξάρτημα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, αλλά και προηγμένων συμβατικών οπλικών συστημάτων. Αναλυτές σημειώνουν ότι η οροφή της νέας δομής έχει καλυφθεί με χώμα ώστε να «χαθεί» ο γκρι τόνος του σκυροδέματος και να μοιάζει με το γύρω έδαφος, σε μια εμφανή προσπάθεια καμουφλάζ και προστασίας από αεροπορικά πλήγματα.

Ιράν – ΗΠΑ: Πυρηνικό παζάρι υπό τη σκιά της στρατιωτικής απειλής

Οι κινήσεις αυτές έρχονται ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι δεν αποκλείεται η στρατιωτική επιλογή εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την ενίσχυση των ιρανικών εγκαταστάσεων, καθώς οι πρόσφατες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Τεχεράνη δεν περιορίζεται μόνο σε «μπάλωμα» των ζημιών αλλά προχωρά σε συστηματική οχύρωση και υπογειοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, ένα από τα τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, όλες οι είσοδοι σήραγγας φαίνεται να έχουν πλέον θαφτεί με χώμα. Το ISIS επισημαίνει ότι η επιχωμάτωση των εισόδων μπορεί να απορροφήσει μέρος της ισχύος από πιθανά νέα αεροπορικά πλήγματα, αλλά και να δυσκολέψει μια επίγεια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων που θα επιχειρούσαν να κατασχέσουν ή να καταστρέψουν αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Την ίδια στιγμή, κοντά στο Νατάνζ – όπου βρίσκονται οι άλλες δύο μεγάλες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού – συνεχίζονται εργασίες θωράκισης σε δύο εισόδους υπόγειου συγκροτήματος κάτω από βουνό, γνωστού ως «Pickaxe Mountain». Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν κίνηση φορτηγών, μπετονιέρων και βαρέων μηχανημάτων, υποδηλώνοντας ότι το Ιράν ενισχύει συστηματικά την αντοχή του υπόγειου δικτύου απέναντι σε ενδεχόμενα μελλοντικά χτυπήματα από ΗΠΑ ή Ισραήλ.

Στρατιωτική υποδομή του Ιράν μετά τα πλήγματα ΗΠΑ – Ισραήλ

Παράλληλα με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν εργάζεται εντατικά για την αποκατάσταση και αναβάθμιση βασικών πυραυλικών βάσεων που χτυπήθηκαν κατά τη 12ήμερη πολεμική αναμέτρηση του 2025 με το Ισραήλ. Στη βάση Shiraz South, μία από τις 25 κύριες εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς σύμφωνα με το ισραηλινό Alma Research and Education Center, οι πιο πρόσφατες εικόνες δείχνουν ανακατασκευή και εκτεταμένες εργασίες εκκαθάρισης στον κύριο λογιστικό και – πιθανώς – διοικητικό τομέα. Αν και η βάση δεν έχει ακόμη επανέλθει στην πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα σε σχέση με την περίοδο πριν από τους βομβαρδισμούς, αναλυτές σημειώνουν σαφή πρόοδο στην αποκατάστασή της.

Σε άλλη βάση, περίπου 40 χλμ. βόρεια της Κομ, δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν κτήριο με στέγη που είχε υποστεί ζημιές από αεροπορικό πλήγμα το καλοκαίρι του 2025 και σήμερα εμφανίζεται με ολοκαίνουργια οροφή. Οι εργασίες αποκατάστασης φαίνεται ότι ξεκίνησαν στα μέσα Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, αποτυπώνοντας την προσπάθεια της Τεχεράνης να επαναφέρει κρίσιμες υποδομές πυραυλικών δυνάμεων σε λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με το Reuters.

Εικόνα-κλειδί των τελευταίων εβδομάδων είναι το «θάψιμο» και η θωράκιση: από τις σήραγγες του Ισφαχάν μέχρι το «σκυρόδεμα-σάβανο» στο Πάρτσιν, το Ιράν στέλνει μήνυμα ότι προετοιμάζεται για ένα πιο επικίνδυνο μέλλον, όπου οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μπορεί να αποτύχουν και η σύγκρουση να περάσει από τη διπλωματία στην ωμή ισχύ. Για την Ουάσινγκτον, η εξίσωση γίνεται ολοένα πιο σύνθετη: κάθε μήνα που περνά, οι επίμαχες εγκαταστάσεις γίνονται πιο βαθιά, πιο θωρακισμένες και πιο δύσκολο να πληγούν, ανεβάζοντας το ρίσκο και το κόστος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιλογής.