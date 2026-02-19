Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από νοσοκομείο στην περιοχή Ζονγκσάν, στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, όταν συγγενείς ενός 102χρονου εκατομμυριούχου τον απομάκρυναν βίαια, αφού ανακάλυψαν ότι είχε παντρευτεί κρυφά τη φροντίστριά του και σχεδίαζε να της αφήσει την περιουσία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, έξω από νοσοκομείο στην περιοχή Ζονγκσάν, την ώρα που ο υπεραιωνόβιος μεγιστάνας, με επώνυμο Ουάνγκ, αποχωρούσε από ιατρικό ραντεβού καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το αμαξίδιο έσπρωχνε η νέα του σύζυγος, η 68χρονη Λάι, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν η φροντίστριά του.

Στην είσοδο του νοσοκομείου τους περίμεναν οι τρεις γιοι του Ουάνγκ,οι τρεις νύφες του και τα τέσσερα εγγόνια του. Μόλις το ζευγάρι εμφανίστηκε, οι συγγενείς όρμησαν προς το μέρος τους, έσπρωξαν τη Λάι στην άκρη και άρπαξαν το αμαξίδιο, προσπαθώντας να απομακρύνουν τον 102χρονο από το σημείο.

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή δείχνει μια χαοτική συμπλοκή, με τη Λάι να φωνάζει ζητώντας τη βοήθεια της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 68χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έντασης.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από σχετική αναφορά. Όπως τονίζει η Daily Mail, η οικογένεια ανέφερε στις Αρχές ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν ο πατέρας και πεθερός τους και, τελικά, ο Ουάνγκ απομακρύνθηκε μαζί τους από το νοσοκομείο.

Η εκρηκτική σύγκρουση στο νοσοκομείο σημειώθηκε λίγες εβδομάδες αφότου ο 102χρονος είχε καταχωρίσει αθόρυβα τον γάμο του με τη Λάι στις 5 Ιανουαρίου. Τα παιδιά του υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν τον γάμο στις 8 Ιανουαρίου, όταν επιχείρησαν να τον επισκεφθούν και, όπως καταγγέλλουν, τους αρνήθηκαν την πρόσβαση.