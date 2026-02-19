Την υποψηφιότητά του, κατά τις επόμενες εκλογές, στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας ανακοίνωσε χθες, και επίσημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου πολιτικού του γραφείου στο Νέο Ψυχικό, επί της οδού Σολωμού, η οποία είχε κατακλυστεί από πολύ μεγάλο αριθμό φίλων της ΝΔ, πρωτοκλασάτων στελεχών και μελών της παράταξης.

Πλήθος υπουργών έδωσαν το «παρών»

Να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνθημά του, όπως ανέγραφαν τα πλακάτ στον χώρο, είναι το «για τη χώρα, για τις οικογένειές μας, για την παράταξη, για τα βόρεια».

Το προσωπικό «ευχαριστώ» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο κ. Μαρινάκης ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας όλους όσοι παρέστησαν στην εκδήλωση, τονίζοντας ότι «κατεβαίνοντας από το γραφείο ο χρόνος γύρισε είκοσι χρόνια πριν, όταν ακριβώς με το ίδιο άγχος, με την ίδια αμηχανία στο δεύτερο έτος της Νομικής, μου ζήτησαν να μιλήσω σε μια γενική συνέλευση». Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε -αρκετές φορές- με θερμά λόγια για τον πρόεδρο της ΝΔ, πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο και απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ». «Έχω την τιμή να είμαι στο πλευρό του και κάθε μέρα να είναι ένα ξεχωριστό μάθημα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι απεκόμισε σημαντική γνώση στις περιοδείες που έκανε στις γειτονιές καθώς «αρχίσαμε να μιλάμε για τα προβλήματα και για τις λύσεις τους. Με αγκάλιασαν». Κλείνοντας είπε ότι «η σημερινή σας παρουσία είναι για εμένα μια πολύ μεγάλη υποχρέωση, ώστε κανείς ποτέ να μην πει γιατί στήριξα αυτόν τον άνθρωπο».