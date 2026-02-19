Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πολίτες δηλώνουν ότι οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους αισθάνονται περήφανοι για τη χώρα τους. Παράλληλα, πολλοί αναφέρονται στην ιστορία και τη γαστρονομία τους ως σημαντικά στοιχεία εθνικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα του Pew Research Center, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις 33.486 ατόμων από 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε πολλές χώρες, οι νεότεροι εκφράζουν υπερηφάνεια για τις τέχνες και τον πολιτισμό της χώρας τους σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και όσοι έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Μάλιστα, σε πολλές χώρες, όσοι είναι 18 έως 34 ετών είναι τουλάχιστον δύο φορές πιο πιθανό, σε σύγκριση με όσους είναι 50 ετών και άνω, να δηλώνουν υπερήφανοι για τον εθνικό τους πολιτισμό.

Περήφανοι για την ιστορία τους οι Έλληνες

Οι Έλληνες, σύμφωνα με τη μεγάλη έρευνα, είναι περισσότερο περήφανοι για την ιστορία τους (37%), ενώ συχνά αναφέρονται στον «αρχαίο πολιτισμό» καθώς και στους «πολέμους των προγόνων», συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Επανάστασης και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι Έλληνες είναι επίσης περήφανοι για τους ανθρώπους τους (31%), τους οποίους συχνά περιγράφουν ως «φιλόξενους και θερμούς». Πολλοί εκφράζουν επίσης υπερηφάνεια για όσους συμμετείχαν στις μεγάλες διαμαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τέλος, το 15% των Ελλήνων δηλώνει περήφανο για τη γεωγραφία και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. «Ήλιος» και «θάλασσα», δύο λέξεις που αποτελούν παγκόσμια «διαφήμιση» της χώρας.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα 19% που απαντούν πως «δεν είναι καθόλου υπερήφανοι» ή «μοιράζονται κάποια κριτική για τη χώρα».

Για τι είναι περήφανοι οι υπόλοιποι λαοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Ιταλοί είναι οι πιο πιθανό να αναφέρουν ότι είναι περήφανοι για κάτι σχετικό με τις εθνικές τους τέχνες και τον πολιτισμό ενώ οι Ισπανοί και οι Αυστραλοί είναι ιδιαίτερα πιθανό να επαινούν τον τρόπο ζωής στη χώρα τους.

Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τις πλούσιες και διαχρονικές παραδόσεις τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στην Ιαπωνία. Μια Ιαπωνίδα ανέφερε ότι είναι περήφανη που η χώρα της «εκτιμά τον παλιό πολιτισμό». «Διατηρούμε τον πολιτισμό μας από γενιά σε γενιά», δήλωσε ένας Ιάπωνας άνδρας.

Οι Νοτιοκορεάτες, από την άλλη πλευρά, τείνουν να είναι περήφανοι για τον σύγχρονο πολιτισμό τους και την παγκόσμια απήχησή του. Πολλοί αναφέρονται στη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα της «K-κουλτούρας» παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της K-pop, των K-dramas, της K-beauty και της κορεατικής κουζίνας. «Μια υπερδύναμη στο πολιτιστικό περιεχόμενο», όπως είπε μία Κορεάτισσα.

Ένα ακόμη εθνικό σύμβολο για το οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται περήφανοι είναι η κουζίνα της χώρας τους. Περισσότεροι από ένας στους δέκα στην Ιταλία, τη Γαλλία, το Μεξικό και την Ισπανία δηλώνουν ότι η εθνική τους γαστρονομία αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας.

Μια Ιταλίδα ανέφερε ότι, παρότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την Ιταλία, τουλάχιστον είναι περήφανη για «τα τορτελίνι, την Παρμιτζιάνο-Ρετζιάνο, το κρασί Κιάντι και τους ταπεινούς ανθρώπους».

Όσον αφορά την υπερηφάνεια για τον τρόπο ζωής, οι πολίτες στην Ισπανία και την Αυστραλία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επαινούν τον τρόπο ζωής στη χώρα τους (14% και 13% αντίστοιχα).

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, πολλοί αναφέρουν ότι απολαμβάνουν μια ζωντανή κοινωνική ζωή, με έναν άνδρα να περιγράφει τη χώρα ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι ζουν καλά «επειδή βγαίνουν έξω… δεν μένουν στο σπίτι».

Τέλος, σχεδόν σε κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα, οι άνθρωποι εκφράζουν υπερηφάνεια για τα εθνικά τους έθιμα και τις παραδόσεις τους. Για πολλούς, αυτό σημαίνει αργίες, φεστιβάλ και δημόσιους εορτασμούς.

Οι Αυστραλοί αναφέρουν συχνά την «Ημέρα της Αυστραλίας», ενώ οι Μεξικανοί επαινούν τη «Ημέρα των Νεκρών». Μια Βραζιλιάνα ανέφερε το «Καρναβάλι, τα φεστιβάλ του Ιουνίου … και το Círio de Nazaré», μια καθολική γιορτή προς τιμήν της Παναγίας της Ναζαρέτ. Στην Ολλανδία, μια γυναίκα δήλωσε ότι είναι περήφανη για «τις ολλανδικές γιορτές, όπως η Ημέρα του Βασιλιά ή ο Sinterklaas».