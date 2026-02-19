Ένα τρομακτικό περιστατικό -παραλίγο δυστύχημα- έχει συγκλονίσει το Νιου Τζέρσεϊ, όταν ήρθε στο φως βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μία μητέρα και οι δύο μικροί γιοι της παρασύρονται από μεθυσμένη οδηγό έξω από νηπιαγωγείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τις 15:00, έξω από την «Bloom Academy» στο Φρίχολντ της κομητείας Μόνμουθ. Η Παρτίς Πισάνι μόλις είχε βγει από την κεντρική είσοδο του σχολείου μαζί με τα παιδιά της, όταν ένα γκρι SUV έπεσε πάνω τους.

Στο βίντεο, που μετέδωσε το News12 NJ, φαίνεται η μητέρα να προλαβαίνει να τραβήξει το ένα παιδί στην άκρη, δευτερόλεπτα προτού το όχημα προσκρούσει σε κολόνα. Ωστόσο, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου χτυπά τον μικρότερο γιο της, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, με τον τροχό να αναπηδά πάνω στο πόδι του.

Το SUV συνέχισε την πορεία του, παρασύροντας τη μητέρα και το άλλο παιδί, οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος, παγιδευμένοι σε μεταλλική κουπαστή. Δύο γυναίκες έσπευσαν από το εσωτερικό του σχολείου για να προσφέρουν βοήθεια, ενώ η οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα παραπατώντας.

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο μικρότερος γιος υπέστη τραυματισμό στο πόδι και εγκαύματα από το κάτω μέρος του οχήματος. Η ίδια τραυματίστηκε στην πλάτη και τον αυχένα, ενώ ο μεγαλύτερος γιος έφερε ελαφρά τραύματα. Και οι τρεις διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, από όπου έλαβαν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Η 68χρονη οδηγός, Άντζελα Άριγκο, κάτοικος Μαναλάπαν, συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Φρίχολντ. Όπως έγινε γνωστό, βρισκόταν στο σημείο για να παραλάβει άλλο παιδί.

Σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με τη New York Post, η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το περιστατικό. Αν και ευτυχώς οι τραυματισμοί δεν ήταν σοβαρότεροι, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφάλεια και την ευημερία των μαθητών, των οικογενειών και του προσωπικού μας».