Με αυξημένη κίνηση στους περισσότερους δρόμους ξεκίνησε η σημερινή ημέρα. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη Θηβών, στην Πέτρου Ράλλη αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20΄-25΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/YNhdYcEbgH — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 19, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.