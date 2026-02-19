Βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις από την περιοχή του Κορυδαλλού, όπου στις 2:50 τα ξημερώματα εξερράγη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Πειραιά που ανέλαβαν την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν μια πρώτη εικόνα για τον πιθανό στόχο της επίθεσης, καθώς σε ένα από τα γωνιακά διαμερίσματα στη συμβολή των οδών Δελφών και Πελοποννήσου διαμένουν δύο άτομα που έχουν ποινικό παρελθόν και μάλιστα έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης.

Πρόκειται για έναν πλανόδιο πωλητή που πριν από 5 μήνες αποφυλακίστηκε μετά από έκτιση ποινής για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και τον γαμπρό του, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2018 καθώς ήταν καταδικασμένος για ληστείες και κλοπές.

Από το σημείο οι αστυνομικοί του ΤΕΕΜ περισυνέλεξαν υπολείμματα από τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και συγκεκριμένα την περόνη, τον μοχλό απελευθέρωσης και πλαστικό τμήμα της.