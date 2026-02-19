Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. γύρω στις 2:50 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19/2 όταν άγνωστος πέταξε χειροβομβίδα έξω από πολυκατοικία στον Κορυδαλλό και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Δελφών και Πελοποννήσου.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε δύο οικίες (ισογείου και 1ου ορόφου), αλλά και σε έξι σταθμευμένα οχήματα, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά να αναλαμβάνει την έρευνα.

Οι αστυνομικοί του Τ.Ε.Ε.Μ. που πήγαν στο σημείο, βρήκαν υπολείμματα από χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, μεταξύ άλλων την περόνη της.