Σήμερα ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Γουχάν, στην Κίνα, το πρώτο κατάστημα ανθρωποειδών ρομπότ τύπου «7S». Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 17ης Φεβρουαρίου, όταν δύο ανθρωποειδή ρομπότ, ύψους 1,3 μέτρων, τέθηκαν σε λειτουργία στη βιτρίνα του καταστήματος στην πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι.

Η έναρξη της καθημερινής δραστηριότητας του καταστήματος σηματοδοτήθηκε με μια συγχρονισμένη χορευτική επίδειξη των δύο ρομπότ, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των περαστικών.

Η λογική λειτουργίας του καταστήματος είναι ίδια με τη λειτουργία των καταστημάτων πώλησης οχημάτων 4S, με τη διαφορά ότι πουλάει ανθρωποειδή ρομπότ περιλαμβάνοντας τις πωλήσεις, την τεχνητή υποστήριξη, τα ανταλλακτικά, αλλά και την κάλυψη των αναγκών της συνολικής βιομηχανικής αλυσίδας από τα ανταλλακτικά και τη συνολική λειτουργία των ρομπότ, μέχρι τις εφαρμογές που εκτελούνται επί τη βάσει προκαθορισμένων σεναρίων.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Νοέμβριο του 2025, το αναφερόμενο κατάστημα στη Γουχάν τελεί υπό τη διαχείριση του κέντρου Hubei Humanoid Robot Innovation Center, ενώ έχει εξελιχθεί σε τοπόσημο τεχνολογίας ενός εμπορικού κέντρου, εντός της αναπτυξιακής τεχνολογικής ζώνης, the Wuhan East Lake High-Tech Development Zone, που είναι γνωστή και ως η Κοιλάδα Οπτικής της Κίνας (Optics Valley of China), συγκροτώντας ένα σύγχρονο κέντρο τεχνολογίας στη Χουμπέι.