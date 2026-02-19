«Η αίσθηση του επείγοντος για την επίλυση του πολιτικού αδιεξόδου είναι εμφανής», ανέφερε μιλώντας στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Λιβύη, Χάνα Τέτε.

Παρά την πρόοδο στις τοπικές εκλογές, η κ. Τέτε προειδοποίησε ότι η έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των θεσμών υπονομεύει την πορεία προς εθνικές εκλογές και ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε επ’ αόριστον».

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τη διάσπαση του δικαστικού συστήματος, σημειώνοντας ότι οι παράλληλες αποφάσεις δημιουργούν «αντιφατικές και παράλληλες δικαστικές αποφάσεις» που απειλούν την ενότητα του κράτους, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Στο οικονομικό πεδίο, περιέγραψε μια εικόνα επιδείνωσης με υποτίμηση νομίσματος, πληθωρισμό και αύξηση της φτώχειας, τονίζοντας ότι «το σημερινό οικονομικό “μοντέλο” δεν είναι βιώσιμο». Παράλληλα, επισήμανε ότι «περίπου το 30% των Λίβυων ζει σε συνθήκες φτώχειας».

Αναφερόμενη στην ασφάλεια, σημείωσε ότι τα διακρατικά εγκληματικά δίκτυα έχουν ενισχυθεί, με τη Λιβύη να έχει εξελιχθεί σε «σημαντικό κόμβο διακίνησης ναρκωτικών», ενώ κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος μεταναστών.

Κλείνοντας, η κ. Τέτε υπογράμμισε ότι «ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μια πολιτική λύση που θα ενώσει τους Λίβυους», ζητώντας ενιαία διεθνή στήριξη για την προώθηση του πολιτικού οδικού χάρτη.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, στην τοποθέτησή της, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξέφρασε πλήρη στήριξη προς την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στη Λιβύη, Χ. Τέτε καθώς και στον πολιτικό οδικό χάρτη της Αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα, ο οποίος απαιτεί τη δέσμευση όλων των σχετικών λιβυκών, περιφερειακών και διεθνών εμπλεκόμενων μερών.

Τόνισε ότι η οικονομική σταθερότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική σταθεροποίηση, εκφράζοντας πλήρη στήριξη στη βιωσιμότητα και την ευημερία της λιβυκής οικονομίας.

Η κ. Μπαλτά στήριξε πλήρως το δίκαιο και νόμιμο αίτημα της Λιβύης για τη διενέργεια συνολικού ελέγχου (audit) των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων (LIA).

Επίσης έκανε έκκληση για διάλυση των εγκληματικών δικτύων διακίνησης, τα οποία φέρουν ευθύνη για την τραγωδία απελπισμένων ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.