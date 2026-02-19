Βαρύ αποδείχθηκε το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακός, που ηττήθηκε 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα Play Offs του Champions League. Η ήττα αυτή δυσκολεύει σημαντικά την αποστολή των «ερυθρόλευκων» ενόψει της ρεβάνς, καθώς πλέον καλούνται να ανατρέψουν ένα εις βάρος τους 2-0 απέναντι σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης.

Πριν από την πρώτη αναμέτρηση, η ανάλυση του Football Meets Data έδινε σαφές προβάδισμα στους Γερμανούς, με 68,8% πιθανότητες πρόκρισης, έναντι 31,2% των Πειραιωτών. Μετά το αποτέλεσμα στο Φάληρο, τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά. Ο υπερυπολογιστής του FMD εκτιμά πως στη ρεβάνς οι πιθανότητες νίκης των γηπεδούχων αγγίζουν το 61%, ενώ ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει 18% και η ισοπαλία 21%.

Ωστόσο, για την ελληνική ομάδα δεν αρκεί μια απλή επικράτηση, αλλά απαιτείται νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά για να διεκδικήσει την πρόκριση. Αυτό το σενάριο περιορίζει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες ανατροπής, οι οποίες πλέον υπολογίζονται μόλις στο 3%. Αντίθετα, η Λεβερκούζεν φέρεται να έχει «αγκαλιάσει» την παρουσία της στους «16», με ποσοστό πρόκρισης που φτάνει το 97%, καθιστώντας τη ρεβάνς μια αποστολή εξαιρετικά υψηλού βαθμού δυσκολίας για τον Ολυμπιακό.