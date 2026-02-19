Χρονιά καμπής αναμένεται να είναι το 2026 για την παγκόσμια αγορά ακινήτων, καθώς το real estate περνά σε μια νέα φάση αναπροσαρμογής έπειτα από χρόνια έντονης αβεβαιότητας, αυξημένων επιτοκίων και μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι αγορές δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς όμως να κινούνται όλες με τον ίδιο ρυθμό, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η σωστή στρατηγική, το timing και η προσεκτική αξιολόγηση ρίσκου θα κάνουν τη διαφορά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Savills, το 2026 δεν θα χαρακτηρίζεται από ομοιογενή ανάκαμψη. Αντίθετα, κάθε γεωγραφική περιοχή ακολουθεί τον δικό της κύκλο. Η Ευρώπη δείχνει έτοιμη να περάσει από τη φάση της άμυνας σε μια μετρημένη ανάπτυξη, η Βόρεια Αμερική αναζητά σταθερό έδαφος μετά από μια περίοδο έντονων αναταράξεων, η Ασία παραμένει επιλεκτική στις επενδύσεις της, ενώ η Μέση Ανατολή επανασχεδιάζει το αναπτυξιακό της μοντέλο, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ευρώπη: Σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης

Η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Οι επιχειρήσεις, που τα προηγούμενα χρόνια επικεντρώθηκαν στη συγκράτηση κόστους και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων χώρων, αρχίζουν πλέον να εξετάζουν στοχευμένες επεκτάσεις. Η ζήτηση ενισχύεται κυρίως για σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα, ενώ οι αυστηροί κανόνες βιωσιμότητας και το αυξημένο κόστος κατασκευής περιορίζουν τη νέα προσφορά.

Στον τομέα των γραφείων, η αύξηση της μίσθωσης προβλέπεται ήπια αλλά σταθερή, με τις λιγότερο κεντρικές περιοχές και τα προάστια να κερδίζουν έδαφος λόγω χαμηλότερων ενοικίων. Το λιανεμπόριο συνεχίζει την ανάκαμψή του, με τις μεγάλες εμπορικές οδούς να προσελκύουν διεθνή brands που επενδύουν περισσότερο στην εμπειρία του καταναλωτή και λιγότερο στον παραδοσιακό όγκο πωλήσεων.

Logistics και κατοικία: Οι σταθερές αξίες του κύκλου

Ο τομέας των logistics παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς παγκοσμίως. Η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αναδιάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και η ανάγκη για ταχύτερες παραδόσεις ενισχύουν τη ζήτηση για σύγχρονες αποθήκες και hubs διανομής. Παράλληλα, η αγορά κατοικίας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, γεγονός που στηρίζει τις τιμές και τα ενοίκια, αν και οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους επενδυτές.

Βόρεια Αμερική: Σταθεροποίηση με ανοιχτά μέτωπα

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η αγορά γραφείων δείχνει σημάδια εξισορρόπησης. Η ζήτηση επικεντρώνεται σε υψηλής ποιότητας, σύγχρονα κτίρια, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις. Τα logistics πλησιάζουν σε φάση ωρίμανσης, με τα ενοίκια να σταθεροποιούνται, ενώ η ανάπτυξη data centers και βιομηχανικών εγκαταστάσεων προσφέρει νέες επενδυτικές διεξόδους. Παρά τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, οι προκλήσεις αναχρηματοδότησης παραμένουν στο προσκήνιο.

Ασία και Μέση Ανατολή: Επιλεκτικό ρίσκο, στοχευμένες αποδόσεις

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τα ακίνητα υψηλής ποιότητας σε αγορές όπως η Ινδία και η Νοτιοανατολική Ασία συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ η Κίνα εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας επιβράδυνσης. Στη Μέση Ανατολή, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στρέφονται σε πιο ώριμα και εμπορικά βιώσιμα έργα, με έμφαση στις ξένες επενδύσεις.

Το 2026 δεν θα ανταμείψει τις γενικεύσεις. Θα ευνοήσει όσους κινηθούν επιλεκτικά, με ξεκάθαρη στρατηγική και κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, σε ένα παγκόσμιο real estate που αλλάζει πρόσωπο και ισορροπίες.