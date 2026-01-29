Χάος επικρατεί στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 29/1. Η κίνηση είναι αυξημένη με τα προβλήματα να είναι εντονότερα στον Κηφισό και καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών να σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα στον Κηφισό, στο ρεύμα της καθόδου, η κίνηση ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι και μετά το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο μποτιλιάρισμα επικρατεί από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, στη Μεσογείων και στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Πεντέλης.

Προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

