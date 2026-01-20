Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των καιρικών φαινομένων αλλά και των μετεωρολογικών προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον.

Επίσης, με απόφαση δημάρχου Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Μεσολογγίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Από την πλευρά του, ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοίνωσε ότι παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.