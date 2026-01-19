Ο καιρός θα χειροτερέψει, με πρώτο «σήμα» τους θυελλώδεις ανέμους από την Τρίτη 20/01, ενώ την Τετάρτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές πλημμύρες στην Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη προβλέπονται πολύ ισχυροί άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις σε πολλές περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας, με μέσες εντάσεις γύρω στα 8 μποφόρ. Στα νοτιοδυτικά μάλιστα αναμένονται εντάσεις θύελλας, ενώ οι ριπές θα φτάσουν τοπικά τα 110–120 χιλιόμετρα την ώρα. Στους χάρτες που ακολουθούν απεικονίζονται οι περιοχές όπου αναμένονται οι ισχυρότερες ριπές την Τρίτη 20/1, στις ώρες 02:00, 08:00 και 17:00.

Παγετός την Τρίτη

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου εκτιμά ότι την Τρίτη τα φαινόμενα, βροχές και χιόνια, θα είναι σε επίπεδα διαχειρίσιμα και χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει ότι η ημέρα θα μοιάζει με τη Δευτέρα, με έντονο ψύχος και περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει χαμηλές θερμοκρασίες, με 5 βαθμούς το πρωί στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 3 στο Βόλο και -1 στην Τρίπολη.

«Τεράστια προσοχή» στην Αττική την Τετάρτη

Η Τετάρτη χαρακτηρίζεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας, καθώς όλα τα φαινόμενα ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνα, σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου. Αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με κίνδυνο πλημμυρών σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Εύβοια και Αιγαίο. Η μετεωρολόγος τόνισε ότι χρειάζεται «τεράστια προσοχή» για την Αττική, καθώς το Λεκανοπέδιο αναμένεται να δεχθεί μεγάλη ποσότητα νερού. Επιπλέον, θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.

Τι προβλέπουν Καλλιανός και Τσατραφύλλιας

Ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει πως το βαρομετρικό χαμηλό που θα εφοδιάζεται από την κεντρική Μεσόγειο και θα έχει μέσα του θερμές και υγρές αέριες μάζες θα κατευθυνθεί προς την Ελλάδα και οι μάζες θα συγκρουστούν με το ψύχος. Αυτή η σύγκρουση θα δώσει πυκνά χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία την Τετάρτη, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο που έδωσε ένα παράδειγμα: στη Θεσσαλία, στα κεντρικά και δυτικά, θα χιονίζει πυκνά μέχρι και το μεσημέρι, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, στη Μακεδονία οριακά κοντά στη Θεσσαλονίκη πάνω από τα 100-200 μέτρα πέριξ της πόλεως. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η χώρα θα είναι κομμένη στα δύο αφού στα κεντρικά – νότια τμήματα αντίστοιχα την ίδια ώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής περιμένουμε ισχυρότατες καταιγίδες. Ο κ. Καλλιάνος είπε πως βλέπει επικίνδυνο το φαινόμενο διότι μαζί με τα χιόνια και τις βροχές θα έχουμε πολύ αυξημένες εντάσεις των ανέμων στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 και τα 9 και ίσως και τα 10 μποφόρ. Στην Αττική την Τετάρτη περιμένουμε βροχές και κατά περιόδους ισχυρότατες καταιγίδες. Πιστεύω προσωπικά ότι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι πάρα πολύ αυξημένος κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, είπε ο κ. Καλλιάνος. Εξέφρασε τη φοβία του για πλημμύρες σε τοπικό επίπεδο στην Αττική γιατί θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, πολύ αυξημένους δείκτες αστάθειας, πολύ υγρασία, πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, προβλέπει την Τετάρτη χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και στα ημιορεινά της Βορείου Ελλάδος, με χιόνια και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα. Ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να δημιουργήσουν και πλημμυρικά επεισόδια θα εκδηλωθούν την Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο σε Ιόνιο, Αιγαίο, Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη ενώ συγχρόνως θα πνέουν και θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τα 9 και 10 μποφόρ. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας είπε πως το επόμενο τριήμερο χρειάζεται προσοχή αφού προέβλεψε πως βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται και την Πέμπτη.



Που θα είναι κλειστά τα σχολεία

Στο Δήμο Θάσου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των 3ων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (έδρα: οικισμός Θεολόγου) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου για την Τρίτη 20-01-2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον οικισμό Θεολόγου, που θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 15:00, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο Δήμο Δελφών, αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της Δ.Κ. Ιτέας, εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν από πρόσφατη πυρκαγιά το Σαββατοκύριακο. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος.

Στο Δήμο Ερέτριας, θα παραμείνουν κλειστά το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, καθώς εκτός από το ψύχος, δεν θα υπάρχει ηλεκτροδότηση λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ. Αντίθετα, το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού θα λειτουργήσει κανονικά, καθώς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 20/01

Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -3 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.