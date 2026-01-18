Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς βρίσκεται η χώρα, με τις πολικές αέριες μάζες να έχουν ήδη ρίξει κατακόρυφα τον υδράργυρο, επαληθεύοντας τις προβλέψεις για «σιβηρικό» ψύχος.

Πού χτύπησε «κόκκινο» η κακοκαιρία

Τα στοιχεία της Κυριακής (18/01) είναι αποκαλυπτικά για την ένταση του ψύχους, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου σταθμών του Meteo, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ημέρας άγγιξαν τους -9 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα, το θερμόμετρο «πάγωσε» στον Κέχρο Ροδόπης φτάνοντας τους -8,9°C, ενώ στο Παρανέστι Δράμας καταγράφηκαν -8,2°C. Ακολούθησαν η Βυρσίνη Ροδόπης με -7,3°C και ο Βώλακας Νευροκοπίου με -6,7°C. Στον αντίποδα, οι μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα δυτικά και νότια, με το Καραβοστάσι Θεσπρωτίας να φτάνει τους 16,3°C και την Καλαμάτα τους 15,3°C. Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, με το Ασκύφου Χανίων να δέχεται 32 χιλιοστά νερού.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 19/01: Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού αγριεύει περαιτέρω. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία: Χιονοπτώσεις: Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας (κυρίως κεντρικά και δυτικά), ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε ορεινά και ημιορεινά. Στην Κρήτη, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βροχές: Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά ανατολικά, τα νότια ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεμοι: Θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν τα πελάγη. Στο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων οι ριπές θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ το βράδυ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά (Πάρνηθα, Κιθαιρώνας) και τοπικά στα ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια. Θεσσαλονίκη: Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται μέχρι το πρωί ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια. Το θερμόμετρο θα δείξει από 1 έως 5 βαθμούς.