Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 20:30 την Πέμπτη στον Πλατανιά, στην παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισάμου, κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κερίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μηχανής, προσπαθώντας να αποφύγει άλλο όχημα που εισήλθε στο δρόμο από διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις καλαμιές δίπλα στο δρόμο.

Τραυματίστηκε σπάζοντας το χέρι του, ενώ το άλλο όχημα που εμπλεκόταν στο τροχαίο εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο kriti360.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο έτερος οδηγός αναζητείται. Η κίνηση στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία.