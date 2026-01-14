Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ένα απειλητικό μήνυμα με αποδέκτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που φαίνεται ότι ετοιμάζεται επίθεση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο».

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.