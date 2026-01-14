Εν μέσω ανησυχιών για ένα νέο κύμα συγκρούσεων με το Ιράν, ορισμένα μέλη του προσωπικού των ΗΠΑ έλαβαν ισχυρή σύσταση να εγκαταλείψουν την αμερικανική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ την Τετάρτη, ενώ το επίσημο κρατικό αεροσκάφος του Ισραήλ αποχώρησε προσωρινά από τη χώρα, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας» για ενδεχόμενη σύγκρουση.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα επιτεθεί στο Ισραήλ και στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε επιθέσεις ως απάντηση στη μαζική δολοφονία αντικυβερνητικών διαδηλωτών από το Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ανώνυμος ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού είχαν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν την αμερικανική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ.

Ένας από τους διπλωμάτες χαρακτήρισε την κίνηση ως «αλλαγή στάσης» και όχι ως «διατεταγμένη εκκένωση».

Δεν υπήρχαν ενδείξεις για μετακίνηση στρατευμάτων μεγάλης κλίμακας από τη βάση προς ένα κοντινό γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη πέρυσι λίγες ώρες πριν το Ιράν επιτεθεί στη βάση με πυραύλους ως αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ σε ιρανικούς πυρηνικούς στόχους.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, με περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το αεροσκάφος του Νετανιάχου στην Κρήτη

Επίσης την Τετάρτη, το κρατικό αεροσκάφος «Wing of Zion» του Ισραήλ απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Νεβατίμ κοντά στη Μπερ Σεβά και κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο, πραγματοποιώντας προσγείωση στην Κρήτη.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Ισραήλ πριν από τις προηγούμενες μάχες με το Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί η στοχοποίησή του από ιρανικούς πυραύλους, γεγονός που πυροδότησε εικασίες ότι αυτός ήταν ο λόγος.

🇮🇱🇬🇷🇮🇷 NETANYAHU'S JET LANDS IN GREECE – STRIKE PATTERN REPEATING?



Wing of Zion, Israel’s presidential aircraft, has just touched down in Crete.



The same move happened before each of the last 3 Israeli strikes on Iran.



Could be coincidence, or a sign something big is coming.… pic.twitter.com/cprzqjZ6ct — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2026

Ωστόσο, το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ισραήλ λίγες ώρες αργότερα, αφού ανώνυμοι ισραηλινοί αξιωματούχοι που αναφέρθηκαν από τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι συμμετείχε σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή.

Στις 13 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων, το Wing of Zion απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Πριν από την επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ στις 13 Απριλίου 2024, το Wing of Zion απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Nevatim, η οποία αργότερα έγινε στόχος.

Ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά εδώ και μέρες να επέμβει στο Ιράν, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε «πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε. Προέτρεψε επίσης τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να καταλάβουν τα θεσμικά όργανα, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».