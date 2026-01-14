Το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες που βρίσκονται κοντά του ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters την Τετάρτη. Είχαν προηγηθεί οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα παρέμβει εν μέσω των πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν… ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προβεί σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη. «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ακολούθως όμως αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε και, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, απάντησε: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας, λυπάμαι…».

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν, που συνταράσσεται από μαζικές κινητοποιήσεις, μετά την απειλή του Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα δράσουν κατά τρόπο «πολύ δυνατό» εναντίον της Τεχεράνης αν εκτελεστούν διαδηλωτές.

U.S. fantasies and policy toward Iran are rooted in regime change, with sanctions, threats, engineered unrest, and chaos serving as the modus operandi to manufacture a pretext for military intervention. This playbook has failed before. The Iranian people will defend their… pic.twitter.com/aBvww5JqWQ — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 13, 2026

«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγής καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε η αποστολή μέσω X, σε μήνυμα που συνοδεύει επιστολή διαμαρτυρίας που απηύθυνε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον ΓΓ του ΟΗΕ, σε αντίδραση για ανάρτηση του αμερικανού προέδρου Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες.