Εκκένωση στρατιωτικών βάσεων σε Κατάρ, Ιράκ, Συρία και Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, κίνηση που τελευταία φορά σημειώθηκε όταν η Αμερική, σε συνεργασία με το Ισραήλ, βομβάρδισαν το Ιράν.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας υποστήριξε στο Politico ότι η εκκένωση είναι προληπτικό μέτρο, επειδή η Τεχεράνη αντιμετωπίζει μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει πολλούς διαδηλωτές.

Ωστόσο, η εκκένωση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και η μετακίνηση δυνάμεων σε άλλα μέρη έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ προς τους Ιρανούς την Τρίτη ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» και την προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς στο Ιράν ότι θα πρέπει να σκεφτούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η κυβέρνηση του Κατάρ δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι οι εκκενώσεις από το Αλ Ουντέιν «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες εντάσεις στην περιοχή».

Το Πεντάγωνο έχει τοποθετήσει περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη βάση Al Udeid, καθώς και σε μικρότερες βάσεις στην περιοχή του Ιράκ, της Συρίας και της Ιορδανίας.

Το μήνυμα Τραμπ

Σημειώνεται ότι μια μέρα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, έγραψε:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!!”.

«Αυξημένη προσοχή» ζητάει η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ζήτησε σήμερα από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την απειλή του Ιράν να ανταποδώσει σε πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της, επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.