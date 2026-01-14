Η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε χθες, Τρίτη 12/1, την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια μίλησε για διχασμό, ενώ έκανε λόγο και για άρνηση να δοθούν στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου.

Την παραίτηση της κ. Καρυστιανού είχε ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μετά την απόφασή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έστειλαν επιστολή στην κ. Καρυστιανού, στην οποία, αφού την ευχαριστούσαν για όσα έχει κάνει έως τώρα, της ζητούσαν να αποχωρήσει από την προεδρία.

Στην επιστολή, την οποία υπέγραφαν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, αναφερόταν ότι η Μαρία Καρυστιανού απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συλλόγου. Παράλληλα, την είχαν ήδη ενημερώσει για την απόφασή τους να ζητήσουν την παραίτησή της, αν και ο σύλλογος εκτιμά ότι θα έπρεπε να είχε υποβάλει την παραίτησή της από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Η επιστολή:

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κας Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, και επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κα Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών. Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα. Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση. Τα μέλη του ΔΣ Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος Ελένη Βασάρα, Γραμματέας Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας Βασίλης Παυλίδης, Μέλος Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

Η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Μέσα από δημόσια τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Καρυστιανού κατήγγειλε σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία του Δ.Σ. του Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι πέντε από τα επτά μέλη έλαβαν απόφαση που χαρακτηρίζει άκυρη και αντίθετη με το καταστατικό, σχετικά με την υποτιθέμενη «παραίτησή» της από τη θέση της προέδρου.

Όπως τόνισε, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ νόμιμη συνεδρίαση με το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να επιβληθεί ή να αποφασιστεί από άλλους.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διαρκή παρεμπόδιση του έργου της, αναφέροντας μεταξύ άλλων την άρνηση να δοθούν στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου, αλλά και την αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είχε θέσει ζητήματα παραβίασης του Κράτους Δικαίου σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, επισήμανε ότι αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ζητά να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εκλεγεί νέο Δ.Σ., καλώντας τα μέλη του Συλλόγου να αποφασίσουν οι ίδιοι, με κυρίαρχο τρόπο, για την επόμενη ημέρα.

«Με πολύ μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι παρά το ότι έπραξα τα πάντα για να διατηρήσω την ενότητα του Συλλόγου, σιωπώντας και υπομένοντας, και αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για τη δικαίωση στα Τέμπη, παρά τις συνεχείς “τρικλοποδιές” που είχα και εκ των έσω όταν κομματικά κριτήρια επικρατούσαν, εν τέλει ο διχασμός επικράτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή της ανάρτησής της.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για την Καρυστιανού

Στο μεταξύ, στη δημοσκόπηση της Interview για το Political μετρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός της πρόθεσης ψήφου υπό το σενάριο καθόδου κόμματος Καρυστιανού να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,5%, μετά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι στο 23,9%. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5% και ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα στο 10%. Το ΚΚΕ καταγράφεται με ποσοστό 5,5% και η Ελληνική Λύση με 5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,2%, ΜεΡΑ25 2,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2,3%, ΝΙΚΗ 1,4% και Νέα Αριστερά με 1%.

Λίγες ημέρες πριν είχε δημοσιευτεί δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM που αποτύπωνε τις δεξαμενές από τις οποίες αντλεί ψηφοφόρους το κόμμα Καρυστιανού. Όπως φαίνεται από την έρευνα, το κόμμα Καρυστιανού διαλέγουν κυρίως ψηφοφόροι από Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Ελληνική Λύση ενώ ακολουθούν πολίτες που προέρχονται από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Φωνή Λογικής.

Συγκεκριμένα, «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού απάντησαν ότι θα ψηφίσουν το 63,4% όσων στηρίζουν Νίκη, το 52,8% όσων στηρίζουν Πλεύση Ελευθερίας, το 36,7% από Ελληνική Λύση, το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, το 25% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ και το 23,4% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής. Αντίθετα μικρότερες είναι οι μετακινήσεις όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία (10%) και όσων στηρίζουν ΠΑΣΟΚ (15,8%).

Συνολικά στη δημοσκόπηση 7,6% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού, 13,2% «αρκετά», 8,8% «λίγο» και 67,3% «καθόλου».