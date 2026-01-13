Μία ακόμη απάντηση έδωσε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σχετικά με την κριτική που δέχτηκε για την πρόγνωσή του από συναδέλφους του για τον καιρό των προηγούμενων ημερών.

«Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο.

Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του!

Καλή συνέχεια στην όμορφη ημέρα σας!», έγραψε ο κ. Μαρουσάκης και ανάρτησε μια φωτογραφία του από τον «αέρα» του τηλεοπτικού σταθμού Open, στην οποία χαμογελά.

Στην πρόγνωσή του την προηγούμενη εβδομάδα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι από τους νοτιάδες με τις βροχές θα περάσουμε στις «πολικές φωτοβολίδες», προσθέτοντας ότι τα νησιά του Αιγαίου θα ντυθούν στα «λευκά», ενώ ο χιονιάς «μπορεί να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής».

Οι αιχμές Κολυδά και Τσατραφύλλια

Την περασμένη Πέμπτη, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας:

«ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

Έπειτα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε στο Facebook:

«”O καιρός δεν είναι clickbait.”

Υπερβολικές “προγνώσεις”, που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια – φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».