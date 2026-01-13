Στιγμές τρόμου έζησε ένας 60χρονος από τον Βόλο, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τσοπανόσκυλα το απόγευμα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, ενώ είχε πάει για τρέξιμο στη Γορίτσα και ακολουθούσε τη διαδρομή προς Κατηχώρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:00, στο κατέβασμα της διαδρομής, σε ορεινό σημείο πάνω από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Καθώς περνούσε έξω από στάνη, βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από πέντε μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα, τα οποία άρχισαν να γαβγίζουν και να κινούνται απειλητικά προς το μέρος του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το ένα από τα σκυλιά του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο αριστερό πόδι, ενώ ένα ακόμη του έσκισε την μπλούζα. Τρία σκυλιά βρίσκονταν μπροστά του και ένα πίσω του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαφυγής, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε κίνηση πεζών ή διερχόμενων οχημάτων.

«Φώναζα βοήθεια. Κανένας δεν απαντούσε. Ο κτηνοτρόφος που είχε αφήσει ανοιχτή την περίφραξη από τη στάνη, δεν ήταν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 60χρονος δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πώς κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, διατηρώντας την ψυχραιμία του και αποφεύγοντας να τραπεί σε φυγή, καθώς γνώριζε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε τα σκυλιά να τον καταδιώξουν.

«Κλώτσησα το ένα σκυλί που με δάγκωσε, και προσπάθησα να ξεφύγω στον όχθο, να μην με ακολουθήσουν. Στην αρχή προχωρούσα σιγά-σιγά, στη συνέχεια όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τελικά, η Παναγία με βοήθησε και έφυγα», περιγράφει.

«Τα τσοπανόσκυλα βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τα ζωντανά του, ο κτηνοτρόφος θα έπρεπε να έχει κλειστή την πόρτα»

Αφού επέστρεψε στον Βόλο, μετέβη στο Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα και του χορήγησαν αντιβίωση για μία εβδομάδα, καθώς και συγκεκριμένο προβιοτικό.

Ο 60χρονος καταγγέλλει την αμέλεια του κτηνοτρόφου, τονίζοντας ότι η περίφραξη της στάνης ήταν ανοιχτή. «Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο κτηνοτρόφος, να αφήνει έτσι με ανοιχτή την πόρτα της περίφραξης. Τα τσοπανόσκυλα βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τα ζωντανά του. Είναι λογικό να επιτίθενται στους περιστατικούς έξω από τον χώρο. Εκείνος όμως θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει να έχει κλειστή την πόρτα», επισημαίνει, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Όπως τονίζει, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, καθώς ανησυχεί για την ασφάλεια άλλων πολιτών που κινούνται καθημερινά στην περιοχή για περπάτημα ή τρέξιμο.

«Από το σημείο περνούν πάρα πολλοί πολίτες που θέλουν να περπατήσουν στον βουνό ή να τρέξουν. Στη Γορίτσα υπάρχει ειδική σήμανση για διαδρομές προς Άλλη Μεριά και Αγριά», καταλήγει.